Hırsızlık Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Afyonkarahisar'da 2 ayrı hırsızlık suçundan 8 yıl 2 ay hapis cezası bulunan şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından kentte aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan incelemede T.G., isimli şahsın 'adet gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık ve büyük veya küçükbaş hayvan hakkında hırsızlık' suçundan 8 yıl 2 ay hapis cezası olduğu tespit edildi. Şahsın peşine düşen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) Çay ilçesi Yeşilyurt köyünde yakaladı. Şahıs işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak Bolvadin T Tipi Cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR