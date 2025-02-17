Zelenskiy'nin resti Trump'ı küplere bindirdi: Hak ediyoruz

Zelenskiy'nin resti Trump'ı küplere bindirdi
Ünlü firma tulum peyniri yerine 'eritme peyniri' satıyormuş

"Tulum peyniri satıyoruz" deyip yıllarca kandırmışlar
İran lideri Pezeşkiyan Türkçe şiir okudu, uyarı gecikmedi

Türkçe şiir okudu, uyarı gecikmedi! İran liderinin yanıtı daha bomba
İşte son anketten çıkan sonuç! Özgür Özel için alarm zilleri çalıyor

İşte son anketten çıkan sonuç! Bir lider için alarm zilleri çalıyor

Hırsızlık Suçundan Aranan Şahıs Uyuşturucuyla Yakalandı

Hırsızlık Suçundan Aranan Şahıs Uyuşturucuyla Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da hırsızlık suçundan 10 yıl 7 ay hapis cezası bulunan bir kişi, narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda uyuşturucuyla yakalandı. İkametinde yapılan aramada metamfetamin ve hassas terazi ele geçirildi.

Samsun'da hırsızlık suçundan hakkında 10 yıl 7 ay 10 gün hapis cezası bulunan bir kişi uyuşturucuyla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmada E.Ö. (24) isimli şahsın ikametinde arama yapıldı. Yapılan aramada bir miktar metamfetamin ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi. Yapılan aramada E.Ö 'nün hırsızlık suçundan 10 yıl 7 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan E.Ö. Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Galatasaray sorusuna verdiği cevaba bakın
img

Shakira, konser öncesi apar topar hastaneye kaldırıldı
img

Hamas'ın serbest bıraktığı esire verdiği hediye dünyada ses getirdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tutuklanan Tayfun Demirören hakkında tahliye kararı

Tutuklanan Tayfun Demirören hakkında yeni karar
Mourinho, 13 yıl sonra başardı: Bunu Real Madrid'den sonra Fenerbahçe'de de yaptı

Bunu Real Madrid'den sonra Fenerbahçe'de de yaptı
Sedat Peker, emekli özel harekat polisine yardım etti, MHP'li isimden paylaşım geldi

Sedat Peker emekli polise yardım etti, MHP'li isimden paylaşım geldi
Erdoğan'a olan sevgisini, yaptırdığı ilginç dövmeyle gösterdi

Erdoğan'a olan sevgisini, yaptırdığı ilginç dövmeyle gösterdi
Ancelotti açıklamak zorunda kaldı: Arda Güler'in bu görüntüsü İspanya'yı karıştırdı

Arda'nın bu görüntüsü İspanya'yı karıştırdı
Kahtalı Mıçe son yolculuğuna uğurlandı

Kahtalı Mıçe'nin cenaze törenine damga vuran detay

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.