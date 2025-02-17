Hırsızlık Suçundan Aranan Şahıs Uyuşturucuyla Yakalandı

Samsun'da hırsızlık suçundan hakkında 10 yıl 7 ay 10 gün hapis cezası bulunan bir kişi uyuşturucuyla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmada E.Ö. (24) isimli şahsın ikametinde arama yapıldı. Yapılan aramada bir miktar metamfetamin ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi. Yapılan aramada E.Ö 'nün hırsızlık suçundan 10 yıl 7 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan E.Ö. Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN