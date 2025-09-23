Haberler

Hırsızlık Suçundan Aranan Şahıs Nazilli'de Yakalandı

Hırsızlık Suçundan Aranan Şahıs Nazilli'de Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Nazilli ilçesinde hırsızlık suçundan 27 yıl hapis cezası ile aranan 22 yaşındaki E.D. yapılan polis operasyonuyla yakalandı ve adliyeye sevk edildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde hırsızlık suçundan 27 yıl hapis cezası ile aranan şahıs polisin operasyonu ile yakalandı.

Nazilli Asayiş Büro Amirliği tarafından hırsızlık suçundan 27 yıl 2 ay aranması bulunan 22 yaşındaki E.D. isimli şahıs saklandığı ikametinde yapılan başarılı operasyonda yakalandı. Şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
ABD'de aracı durdurulan Macron, Trump'ı aradı

ABD'de aracı durdurulan Macron, Trump'ı aradı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gökçek'ten gece yarısı olay paylaşım: Hazır mısın Türkiye?

Gökçek'ten gece yarısı olay paylaşım: Hazır mısın Türkiye?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.