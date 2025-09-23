Hırsızlık Suçundan Aranan Şahıs Nazilli'de Yakalandı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde hırsızlık suçundan 27 yıl hapis cezası ile aranan 22 yaşındaki E.D. yapılan polis operasyonuyla yakalandı ve adliyeye sevk edildi.
Nazilli Asayiş Büro Amirliği tarafından hırsızlık suçundan 27 yıl 2 ay aranması bulunan 22 yaşındaki E.D. isimli şahıs saklandığı ikametinde yapılan başarılı operasyonda yakalandı. Şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - AYDIN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa