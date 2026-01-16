Muş'ta hırsızlık suçundan aranan şahıs yakalandı

Muş'ta hakkında 4 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarmanın devriye faaliyeti sırasında yakalandı.

Muş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, 'hırsızlık' suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi yakalandı. Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen devriye faaliyeti sırasında şüphe üzerine durdurulan A.M. isimli şahsın yapılan kimlik sorgulamasında, 'bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' suçundan 4 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Şahıs, 15 Ocak 2026 tarihinde gözaltına alındı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından aynı gün adli makamlara sevk edilen A.M. tutuklanarak Muş E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - MUŞ