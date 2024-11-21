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Hırsızlık Suçundan Aranan Şahıs Jandarma Tarafından Yakalandı

Hırsızlık Suçundan Aranan Şahıs Jandarma Tarafından Yakalandı
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Afyonkarahisar'da çeşitli suçlardan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan R.A., jandarmanın operasyonuyla yakalandı. Jandarma Suç Araştırma Timi, kent merkezinde şahsı gözaltına alarak tutuklanmasını sağladı.

Afyonkarahisar'da çeşitli suçlardan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan şahıs jandarmanın operasyonu ile yakalandı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan incelemede R.A., isimli şahsın taklit anahtarla kilit açmak suretiyle hırsızlık, halkın yararlanmasına sunulmuş ulaşım aracı içindeki eşya hakkında hırsızlık suçlarından 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) şüpheliyi kent merkezinde Erenler mahallesinde yakalayarak gözaltına aldı. Yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Afyonkarahisar T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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