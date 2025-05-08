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Hırsızlık Suçundan Aranan Şahıs İstanbul'da Yakalandı

Hırsızlık Suçundan Aranan Şahıs İstanbul'da Yakalandı
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Çanakkale'de 20 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Ü., İstanbul'da kız arkadaşının evinde yakalandı. Emniyet ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alınan E.Ü., cezaevine teslim edildi.

Çanakkale'de hırsızlık suçundan 20 yıl 11 ay 20 gün kesinlemiş hapis cezası bulunan şahıs, İstanbul'da kız arkadaşının evinde yakalandı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan, hırsızlık suçundan 20 yıl 11 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Ü., İstanbul'un Kartal ilçesinde yakalandı. Aranması bulunan şahsın yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, E.Ü.'nün kız arkadaşının evinde bulunması şüphesi üzerine operasyon düzenlendi. Kız arakadaşının evinde yakalanan E.Ü., emniyet ekiplerince cezaevine teslim edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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