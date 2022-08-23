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Hırsızlık suçundan aranan şahıs havalandırma boşluğunda yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Hırsızlık suçundan aranan şahıs havalandırma boşluğunda yakalandı Tuvaletin havalandırma boşluğunda saklanan şüpheli polisten kaçamadı Kayseri'de hırsızlık suçundan aranan ve 21 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda evin...

Hırsızlık suçundan aranan şahıs havalandırma boşluğunda yakalandı

Tuvaletin havalandırma boşluğunda saklanan şüpheli polisten kaçamadı

KAYSERİ - Kayseri'de hırsızlık suçundan aranan ve 21 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda evin tuvalet kısmındaki havalandırma boşluğunda yakalandı.

Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri; haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısın yakalanmasına yönelik Gülük Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda hakkında 'Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık' suçundan aranan ve 21 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan; ayrıca Hunat Mahallesi'nde meydana gelen oto hırsızlığı ve otodan hırsızlık olayının firari şüphelisi olarak aranan Ü.D.; ekiplerce evin tuvaletindeki havalandırma boşluğu içerisinde saklanır halde yakalandı.

Havalandırma boşluğundan böyle çıkartıldı

Öte yandan Ü.D.'nin havalandırma boşluğunda yakalanması kameralarca kaydedildi. Gözaltına alınan Ü.D., işlemlerin tamamlanmasının ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Eren Kan - 3. Sayfa

Kayseri 3. Sayfa Haberler

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