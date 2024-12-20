Hırsızlık Suçundan Aranan Şahıs Hatay'da Yakalandı
Hatay'ın Antakya ilçesinde, 5 yıl hapis cezası ile aranan E.Ç. polis tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.
Hatay'ın Antakya ilçesinde hırsızlık suçundan 5 yıl hapis cezası ile aranan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar aralıksız devam ediyor. Polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda; Antakya Kurtuluş Caddesinde şüphe üzerine durdurulan E.Ç.'nin yapılan GBT-UYAP sorgusunda bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan arandığı ve 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.
Gözaltına alınan Şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - HATAY