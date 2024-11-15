Hırsızlık Suçundan Aranan Şahıs Elazığ'da Yakalandı
Elazığ'da, 2 yıl 1 ay hapis cezası bulunan ve hırsızlık suçundan aranan M.A. jandarma ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.
Elazığ'da hırsızlık suçundan 2 yıl 1 ay infazı bulunan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Elazığ İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahıslar hakkında icra edilen çalışmalar sonucunda bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan 2 yıl 1 ay infazı olduğu tespit edilen M.A. isimli şüpheli şahıs yakalanarak Elazığ Açık Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildi. - ELAZIĞ