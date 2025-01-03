Hırsızlık Suçundan Aranan Şahıs Bursa'da Yakalandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde hırsızlık suçundan 13 yıl hapis cezası bulunan Mehmet E., polis ekipleri tarafından yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde hırsızlık suçundan hakkında 13 yıl hapis cezası bulunan şahıs polis tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, İnegöl Asayiş Şube ekipleri aranan şahıslara yönelik yaptıkları çalışma kapsamında hakkında hırsızlık suçlarından kesinleşmiş 13 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Mehmet E.'yi (24) yakaladı. Şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa