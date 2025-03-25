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Hırsızlık Suçundan Aranan Şahıs Afyonkarahisar'da Yakalandı

Hırsızlık Suçundan Aranan Şahıs Afyonkarahisar'da Yakalandı
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Afyonkarahisar'da, 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan H.O.S. jandarma ekiplerinin takibi sonucu yakalandı. Hırsızlık suçundan hüküm giymiş olan şahıs, mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar'da 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan bir şahıs jandarmanın takibi sonrası yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan incelemede H.O.S., isimli şahsın 'elde veya üstte taşınan eşyayı çekip almak suretiyle hırsızlık suçundan' 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Şahıs jandarmanın takibi sonrası kent merkezinde yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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