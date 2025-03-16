Liste basına sızdı, ABD 43 ülke vatandaşına kapıları kapatıyor

Liste sızdı, Trump 43 ülke vatandaşına kapıları kapatıyor
Ünlü şarkıcının evine tadilat için gelen usta cinayete kurban gitti

Tadilat için gelen usta cinayete kurban gitti
Gece kulübünde yangın! En az 51 kişi hayatını kaybetti

Ülke felaketi yaşıyor! Gece kulübünde çıkan yangında 51 kişi öldü
Terör örgütü SDG elebaşı Mazlum Abdi'ye suikast girişimi

İmza sonrası planı devreye soktular! Mazlum Abdi'ye suikast girişimi

Hırsızlık Suçundan Aranan Şahıs Afyonkarahisar'da Yakalandı

Hırsızlık Suçundan Aranan Şahıs Afyonkarahisar'da Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'da jandarma, 3 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan T.A. isimli şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs tutuklandı.

Afyonkarahisar'da 3 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan bir şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Yapılan incelemede T.A., isimli şahsın tahsis gereği açığa bırakılmış eşya hakkında hırsızlık suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi Sandıklı ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Ülke felaketi yaşıyor! Gece kulübünde çıkan yangında 51 kişi öldü
img

Nazlı Sabancı'ya yapılan iftar sunumu dile düştü: Ayakkabıda tatlı
img

Ünlü şarkıcı makyajsız haline gelen yorumlar sonrası çılgına döndü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Falezlerin ucuna oturup kendini kesti, polis son anda yetişti: Çaresizlik nedir bilir misin?

Falezlerin ucuna oturup kendini kesti
Kasap ve restoranlar şimdi de vatandaşın ucuz etine göz dikti

Vatandaşın kuyruklar oluşturduğu ucuz ete göz diktiler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sitem ettirecek görüntüler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sitem ettirecek görüntüler
Memurların tayinde çıkmasını istemedikleri ilimiz: Sürgün yeri gibi

Memurlar, bir dönem çalışmak için can attıkları kenti artık istemiyor
Esenyurt'ta bir kadını takip eden adamı dövüp polise teslim ettiler

Kadına yaptığını görünce tekme tokat dövüp polise teslim ettiler
ABD ordusu Yemen'i böyle vurdu! Ölü sayısı 31'e yükseldi

Trump'ın vur emri bölgeyi yangın yerine çevirdi! İşte o görüntüler

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.