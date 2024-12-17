Hırsızlık Suçundan Aranan Şahıs Afyonkarahisar'da Yakalandı

Afyonkarahisar'da hırsızlık suçundan 5 yıl 3 ay 6 gün hapis cezası bulunan bir şahıs jandarmanın takibi sonrası yakalandı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Yapılan incelemede M.A.K. isimli şahsın herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık suçundan 5 yıl 3 ay 6 gün hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekiple şüpheliyi kent merkezinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR