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Hırsızlık Suçundan Aranan Şahıs Afyonkarahisar'da Yakalandı

Hırsızlık Suçundan Aranan Şahıs Afyonkarahisar'da Yakalandı
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Afyonkarahisar'da hırsızlık suçundan 3 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan bir şahıs jandarma tarafından yakalanarak tutuklandı.

Afyonkarahisar'da hırsızlık suçundan 3 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan incelemelerde F.C., isimli şahsın adet gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık suçundan 3 yıl 8 ay hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi Çobanlar ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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