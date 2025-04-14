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Hırsızlık Suçundan Aranan Kişi İzmir'de Yakalandı

Hırsızlık Suçundan Aranan Kişi İzmir'de Yakalandı
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İzmir'de hırsızlık suçundan 19 yıl hapis cezası bulunan C.C. isimli şahıs, polis ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

İzmir'de hakkında hırsızlık suçundan kesinleşmiş 19 yıl hapis cezası bulunan bir kişi, polis ekipleri tarafından yakalanıp cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında C.C. isimli kişi durduruldu. Şüpheli şahsın yapılan sorgusunda hırsızlık suçundan 19 yıl 7 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan C.C., emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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