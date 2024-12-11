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Hırsızlık Suçundan Aranan Kadın Samsun'da Yakalandı

Hırsızlık Suçundan Aranan Kadın Samsun'da Yakalandı
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Samsun'da, hırsızlık suçlarından toplam 57 yıl 3 ay 10 gün hapis cezası bulunan S.G. isimli kadın, polisin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı ve tutuklandı.

Samsun'da hırsızlık suçundan toplam 57 yıl 3 ay 10 gün hapis cezası bulunan kadın polisin takibi sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri hırsızlık amacıyla mala zarar verme, hırsızlık amacıyla konut dokunulmazlığını ihlal ve hırsızlık suçlarından toplam 57 yıl 3 ay 10 gün hapis cezası ile aranan S.G. adlı kadını İlkadım ilçesinde yakaladı. Gözaltına alınan S.G., Samsun Adliyesine sevk edildi. Adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanan S.G.), cezaevine teslim edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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