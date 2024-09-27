Hırsızlık Suçundan Aranan Kadın Sakarya'da Yakalandı

Hakkında hırsızlık suçlarından toplamda 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve polis ekiplerince Sakarya'nın Sapanca ilçesinde yakalanan kadın, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede hakkında hırsızlık suçlarından yakalama ve 12 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.K. (43) isimli kadın yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından N.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA