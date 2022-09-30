'Hırsızlık' suçundan aranan kadın çatı arasındaki özel bölmede yakalandı Kayseri'de aranan şahıslara eş zamanlı 'pençe' operasyonu: 15 gözaltı Kayseri'de aranan şahıslara yönelik eş zamanlı olarak 101 polisin katılımı ile düzenlenen 'pençe' operasyonunda 15 kişi gözaltına alınırken,...

'Hırsızlık' suçundan aranan kadın çatı arasındaki özel bölmede yakalandı

Kayseri'de aranan şahıslara eş zamanlı 'pençe' operasyonu: 15 gözaltı

KAYSERİ - Kayseri'de aranan şahıslara yönelik eş zamanlı olarak 101 polisin katılımı ile düzenlenen 'pençe' operasyonunda 15 kişi gözaltına alınırken, 'hırsızlık' suçundan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın, çatıya yaptırdığı özel bölmede yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, haklarında özellikle 'hırsızlık' suçundan yakalama emri ile aranan şahıslara yönelik Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından 23 adreste 35 ekip 101 polisin katılımı ile eş zamanlı olarak pençe operasyonu düzenlendi. Operasyonda 'hırsızlık' suçundan kesinleşmiş 25 yıl hapis cezası bulunan E.S., çatı arasında yaptırdığı özel bölmede kıskıvrak yakalanırken, bir şahısta kaçmaya çalıştığı sırada çatıda yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda 'hırsızlık', 'yağma', 'silahlı tehdit', 'suç eşyasının satın alınması', 'yaralama', 'mala zarar verme' ve 'alkol ve uyuşturucunun etkisinde araç kullanma' suçlarından 25 yıl ile 4 ay arasında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 15 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 15 kişi, cezaevine teslim edildi.

Öte yandan, E.S.'nin yaptığı gizli bölmeden indirilmesi ile diğer şahsın çatıda gözaltına alınması polis kamerasına yansıdı.