Hırsızlık Suçundan Aranan Hükümlü Adana'da Yakalandı

Adana'da polisin şüphelenmesi sonucu yakalanan R.D., hakkında 33 yıl 4 ay hapis cezası bulunan bir hükümlüdür. Emniyet devriye ekipleri, durumundan şüphelendiği şahsın GBT sorgusunu yaparak yakalamıştır.

Adana'da hırsızlık suçundan hakkında 33 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü polisin şüphelenmesiyle yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekipleri, Emek Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarında durumundan şüphelendiği R.D.'nin GBT sorgusunu yaptı. Yapılan sorguda R.D.'in Adana Asliye Ceza İlamat Masası tarafından "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan 33 yıl 4 ay hapis cezasıyla arandığı belirlendi.

Gözaltına alınan hükümlü polis merkezine götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından R.D. cezaevine teslim edildi. - ADANA

