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Hırsızlık Suçundan Aranan Genç Bursa'da Yakalandı

Hırsızlık Suçundan Aranan Genç Bursa'da Yakalandı
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Manisa'da hırsızlık suçundan kesinleşmiş 21 yıl 3 ay hapis cezası bulunan 18 yaşındaki B.K., Bursa'da jandarma ekipleri tarafından yakalanarak Manisa'ya getirildi.

Manisa'da hırsızlık suçundan aranan ve hakkında kesinleşmiş 21 yıl 3 ay hapis cezası bulunan B.K. isimli 18 yaşındaki genç Bursa'da yakalanarak Manisa'ya getirildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı JASAT tarafından, 'Adet gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık' suçundan aranan ve hakkında kesinleşmiş 21 yıl 3 ay hapis cezası bulunan B.K. (18/E) isimli şahıs Bursa'da yakalandı. Yakalanan şahsın adli mercilere sevk edilmek üzere Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığına getirildiği bildirildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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