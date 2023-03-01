Hırsızlık suçundan aranan 2 hükümlü yakalandı 3. Sayfa Haberleri Kocaeli'de hırsızlık suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi. Kocaeli'de hırsızlık suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde, hırsızlık suçundan 5 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan E.İ. (26) ile 5 yıl 4 ay hapis cezası bulunan M.G.B. yakalandı. İfadeleri alınan hükümlüler, yapılan işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. - KOCAELİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Emniyet Müdürlüğü Kocaeli 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Hırsızlık suçundan aranan 2 hükümlü yakalandı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.