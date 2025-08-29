Hırsızlık Suçundan 9 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Samsun'da Yakalandı

Samsun'da, hırsızlık suçundan toplam 9 yıl 11 ay 25 gün hapis cezası olan Y.U., emniyet ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

Samsun'da hırsızlık suçundan 9 yıl 11 ay 25 gün cezası olan hükümlü, polis tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, hakkında 3 ayrı 'bina içerisinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık' suçundan, toplam 9 yıl 11 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.U. yakalandı. Gözaltına alınan Y.U. adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
