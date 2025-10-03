Hırsızlık suçundan 50 yıl hapis cezası bulunan hükümlü Adana'da yakalandı

Adana'da hırsızlık suçundan 50 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü kovalamaca sonucu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık suçundan 50 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.B.'yi (41) yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan incelemeler neticesinde hükümlünün Yüreğir ilçesine bağlı Sinanpaşa Mahallesi'ndeki bir evde saklandığı belirlendi. Polislerin geldiğini fark eden E.B., evden çıkıp kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sonucunda hükümlü kıskıvrak yakalandı.

Emniyet ve adliyede işlemleri yapılan hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - ADANA