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Hırsızlık suçundan 4 yıl 4 ay hapis cezası alan şahıs yakalandı

Hırsızlık suçundan 4 yıl 4 ay hapis cezası alan şahıs yakalandı
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Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri, hırsızlık suçundan 4 yıl 4 ay ceza almış E.K. isimli şahsı yakalayarak cezaevine teslim etti.

Afyonkarahisar'da hırsızlık suçundan 4 yıl 4 ay hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede yapılan titiz çalışmalar neticesinde; hakkında haksız yere elde bulundurulan anahtarla kilit açmak suretiyle hırsızlık suçundan 4 yıl 4 ay hapis cezası bulunan E.K. isimli şahıs Çay'da yakalandı. Yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bolvadin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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