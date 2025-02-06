Hırsızlık suçundan 4 yıl 4 ay hapis cezası alan şahıs yakalandı
Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri, hırsızlık suçundan 4 yıl 4 ay ceza almış E.K. isimli şahsı yakalayarak cezaevine teslim etti.
Afyonkarahisar'da hırsızlık suçundan 4 yıl 4 ay hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede yapılan titiz çalışmalar neticesinde; hakkında haksız yere elde bulundurulan anahtarla kilit açmak suretiyle hırsızlık suçundan 4 yıl 4 ay hapis cezası bulunan E.K. isimli şahıs Çay'da yakalandı. Yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bolvadin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR