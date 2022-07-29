Hırsızlık suçundan 24 yılla aranan firari yakalandı - Haberler

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Hırsızlık suçundan 24 yılla aranan firari yakalandı

Hırsızlık suçundan 24 yılla aranan firari yakalandı

Antalya'da 6 dosyadan 24 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari hükümlü yakalandı.

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Antalya'da 6 dosyadan 24 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari hükümlü yakalandı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları saha çalışmalarında Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yaptıkları F.E.'nin arandığını belirledi. Yapılan incelemelerde F.E.'nin 6 dosyada hırsızlık suçundan 24 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.E., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Asayiş Büro Hisarcık Antalya Alanya 3. Sayfa Haberler

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