Hırsızlık Suçundan 24 Yıl 2 Ay Cezası Olan Şahıs Kayseri'de Yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 24 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda hırsızlık suçundan 24 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.A. (23) yakalandı.

Yakalanan şahıs, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ