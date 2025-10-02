Hırsızlık Suçundan 23 Yıl Ceza Alan Şahıs Yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde hakkında 23 yıl 8 ay hapis cezası bulunan ve düzenlenen operasyonla yakalanan şahıs çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Nazilli Asayiş Büro Amirliğince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Karaçay Mahallesi'nde Y.Y.(34) isimli şahıs kovalamaca sonucu yakalandı. Şahsın Hırsızlık suçundan 23 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN