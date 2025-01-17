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Hırsızlık Suçundan 22 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı

Hırsızlık Suçundan 22 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde, hırsızlık suçundan 22 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan 25 yaşındaki K.G., polis tarafından saklandığı yerde kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan K.G. adli makamlarca tutuklandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 22 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasıyla hırsızlık suçundan aranan şahıs, polis ekiplerince saklandığı yerde kıskıvrak yakalandı.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre hırsızlık suçundan 22 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasıyla aranması bulunan 25 yaşındaki K.G. isimli şahıs, yapılan çalışmalar sonucunda saklandığı ikametinde yapılan başarılı operasyonda yakalandı. Gözaltına alınan aranan şahıs, gerekli işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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