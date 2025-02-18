Hırsızlık Suçundan 20 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, hırsızlık suçlarından kesinleşmiş 20 yıl hapis cezası bulunan Gökhan Ş. yakalandı ve tutuklandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde hakkında hırsızlık suçlarından kesinleşmiş 20 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
İnegöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri hakkında hırsızlık suçlarından kesinleşmiş 20 yıl hapis cezası bulunan Gökhan Ş.'yi (37) yakaladı. Gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa