Gaziantep'te 20 Yıl Hapis Cezası Bulunan Firari Şahıs Yakalandı

Gaziantep'te hırsızlık suçundan hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şüpheli şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle hırsızlık suçundan hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari H.S. isimli şahsın yakalanması için çalışma yapıldı. Yürütülen titiz planlama ve takip çalışmaları sonucunda H.S. isimli şahıs, Şehitkamil ilçesinde saklandığı adrese yapılan operasyon neticesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - GAZİANTEP