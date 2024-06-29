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Gaziantep'te 20 Yıl Hapis Cezası Bulunan Firari Şahıs Yakalandı

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Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalar sonucunda, hırsızlık suçundan 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari H.S. isimli şahıs Şehitkamil ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Gaziantep'te hırsızlık suçundan hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şüpheli şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle hırsızlık suçundan hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari H.S. isimli şahsın yakalanması için çalışma yapıldı. Yürütülen titiz planlama ve takip çalışmaları sonucunda H.S. isimli şahıs, Şehitkamil ilçesinde saklandığı adrese yapılan operasyon neticesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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