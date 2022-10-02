Hırsızlık suçundan 16 yıl kesinleşmiş hapisle aranan şahıs yakalandı 3. Sayfa Haberleri Zonguldak'ta 'hırsızlık' suçundan hakkında 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Zonguldak'ta 'hırsızlık' suçundan hakkında 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Zonguldak'ta hırsızlık suçundan 16 Yıl 11 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan O.D., Asayiş Şube Müdürlüğü aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs, Beycuma M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. - ZONGULDAK Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Zonguldak 3. Sayfa Haberler

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