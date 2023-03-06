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Hırsızlık suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Hırsızlık suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

Kocaeli'de hırsızlık suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan şahıs, polis ekiplerince yakalandı.

Kocaeli'de hırsızlık suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan şahıs, polis ekiplerince yakalandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Kartepe ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 'hırsızlık' suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan H.C. yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kocaeli 3. Sayfa Haberler

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