Hırsızlık Suçundan 15 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Gaziantep'te Yakalandı
Gaziantep'te hırsızlık suçundan kesinleşmiş 15 yıl hapis cezasıyla aranan M.P. isimli şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı.
Gaziantep'te hırsızlık suçundan kesinleşmiş 15 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde hırsızlık suçundan hakkında 15 yıl 3 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.P. isimli şahıs, Oğuzeli ilçesinde yakaladı.
Şüpheli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa