Hırsızlık Suçundan 15 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Samsun'da Yakalandı

Hırsızlık Suçundan 15 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Samsun'da Yakalandı

Samsun'da hırsızlık suçundan 15 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Y. isimli şahıs, polis ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Samsun'da hırsızlık suçundan 15 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, "bina içinde muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık" suçundan toplam 15 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan S.Y. isimli şahıs yakalandı. Yakalanan şahıs, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
