Hırsızlık Suçundan 14 Yıl Hapsi Bulunan Şahıs Yakalandı
Gaziantep'te, 26 ayrı hırsızlık suçundan kesinleşmiş 14 yıl hapis cezası bulunan M.D. isimli şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı ve tutuklandı.
Gaziantep'te, 26 ayrı hırsızlık suçundan hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü jandarma ekiplerince yakalandıktan sonra adli mercilerce tutuklandı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde 26 ayrı hırsızlık suçundan hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.D. isimli şahıs, Şahinbey ilçesinde saklandığı adrese yapılan operasyonla yakalandı.
Şüpheli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa