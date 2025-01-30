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Hırsızlık suçundan 13 yıl cezası bulunan firari yakalandı

Hırsızlık suçundan 13 yıl cezası bulunan firari yakalandı
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Gaziantep'te hırsızlık suçunda kesinleşmiş 13 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari jandarma ekiplerince yakalanarak tutuklandı.

Gaziantep'te hırsızlık suçunda kesinleşmiş 13 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari jandarma ekiplerince yakalanarak tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde hırsızlık suçundan 13 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.M. isimli şahıs, Şehitkamil ilçesinde saklandığı adrese yapılan operasyonla yakalandı.

Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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