Hırsızlık suçundan 12 yıl hapis cezası bulunan şahıs: "Adam gibi yaşayın, adam gibi ölün" Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda hakkında 'hırsızlık' suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve saklandığı yerde yakalanan şahıs, "Adam gibi yaşayın, adam gibi ölün" dedi.

Hırsızlık suçundan 12 yıl hapis cezası bulunan şahıs: "Adam gibi yaşayın, adam gibi ölün"

KAYSERİ - Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda hakkında 'hırsızlık' suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve saklandığı yerde yakalanan şahıs, "Adam gibi yaşayın, adam gibi ölün" dedi.

Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri; hakkında yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik Melikgazi ilçesine bağlı Battalgazi Mahallesi'nde operasyon düzenledi. Operasyonda; hakkında 'bina içerisinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık' suçundan toplam 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.E. saklandığı tespit edilen yerde yakalandı. Gözaltına alınan A.E., emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

Şahsın emniyet çıkışında kendisini görüntüleyen basın mensuplarına "adam gibi yaşayın, adam gibi ölün" demesi de dikkat çekti.