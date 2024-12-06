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Hırsızlık Suçundan 11 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı

Hırsızlık Suçundan 11 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı
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Aydın'ın Söke ilçesinde hırsızlık suçundan 11 yıl hapis cezasıyla aranan E.Ç., polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın'ın Söke ilçesinde hırsızlık suçundan 11 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs, polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar hız kesmiyor. Edinilen bilgiye göre Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında hırsızlık suçundan hakkında 11 yıl 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Ç. isimli şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, gerekli adli işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aranan şahısların yakalanması için çalışmaların titizlikle devam edeceği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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