Hırsızlık Suçundan 10 Yıl Hapis Cezası Alan Şahıs Yakalandı
Samsun'un Bafra ilçesinde hırsızlık suçundan 10 yıl hapis cezası bulunan A.D. (38) ilçe emniyet ekipleri tarafından yakalanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
Samsun'un Bafra ilçesinde hırsızlık suçundan 10 yıl hapis cezası bulunan şahıs ekiplerce yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda hırsızlık suçundan 10 yıl hapis cezası bulunan A.D. (38) Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yakalandı. A.D. emniyetteki işlemlerinin ardından Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN