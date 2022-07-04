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Firari kadın hükümlü yakalandı

AA - 3. Sayfa
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Kayseri'de hırsızlık suçundan hakkında 10 yıl 4 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın hükümlü yakalanıp, cezaevine teslim edildi.

Kayseri'de hırsızlık suçundan hakkında 10 yıl 4 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın hükümlü yakalanıp, cezaevine teslim edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık suçundan hakkında 10 yıl 4 ay 20 gün hapis cezası bulunan A.K'yi, Melikgazi ilçesi Şirintepe Mahallesi'ndeki bir adrese düzenledikleri operasyonla yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

AA / Ergün Haktanıyan - 3. Sayfa

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