Firari kadın hükümlü yakalandı
AA - 3. Sayfa
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Kayseri'de hırsızlık suçundan hakkında 10 yıl 4 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın hükümlü yakalanıp, cezaevine teslim edildi.
Kayseri'de hırsızlık suçundan hakkında 10 yıl 4 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın hükümlü yakalanıp, cezaevine teslim edildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık suçundan hakkında 10 yıl 4 ay 20 gün hapis cezası bulunan A.K'yi, Melikgazi ilçesi Şirintepe Mahallesi'ndeki bir adrese düzenledikleri operasyonla yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
AA / Ergün Haktanıyan - 3. Sayfa