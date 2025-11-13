Haberler

Hırsızlık Suçunda 95 Yıl Hapis Cezası Olan 17 Yaşındaki Firari Yakalandı

Güncelleme:
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, 17 yaşındaki A.Ç. hakkında kesinleşmiş 95 yıl 2 ay 9 gün hapis cezası bulunan firari hırsız yakalandı. Polis ekipleri titiz çalışmaları sonucunda A.Ç.'yi saklandığı yerden kıskıvrak ele geçirdi.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu, hırsızlık suçlarından toplam 95 yıl 2 ay 9 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve cezaevinden firar eden 17 yaşındaki A.Ç. yakalandı.

Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Büro Amirliği ekipleri, hakkında çok sayıda hırsızlık suçundan kesinleşmiş 95 yıl 2 ay 9 gün hapis cezası bulunan ve cezaevinden firar ettiği belirlenen A.Ç.'nin (17) yakalanması için çalışma başlattı. Ekiplerin yürüttüğü titiz takip ve saha çalışmaları sonucunda genç yaşına rağmen onlarca suça karıştığı belirlenen A.Ç., polis ekiplerinin operasyonuyla saklandığı yerde kıskıvrak yakalandı.

Yakalanan 17 yaşındaki A.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - İZMİR

