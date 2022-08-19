Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hırsızlık suçlarından aranan 2 şahıs bağ evinde yakalandı

Hırsızlık suçlarından aranan 2 şahıs bağ evinde yakalandı

Karaman'da bir çok hırsızlık suçundan aranan 2 şahıs, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından bağ evlerinde yakalandı.

Karaman'da bir çok hırsızlık suçundan aranan 2 şahıs, Jandarma Suç Araştırma Timi ( Jasat ) tarafından bağ evlerinde yakalandı. Tutuklanan 2 şüpheli cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Karaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT tarafından hakkında yakalama kararı bulunan şahısların yakalanmasına yönelik istihbarı çalışma başlatıldı. JASAT tarafından yapılan çalışmalar neticesinde birçok hırsızlık suçundan aranan İ.S. (41) ve R.A. (33a) isimli şahısların bağ evlerinde saklandığı tespit edildi. Yapılan fiziki çalışmalar sonucunda 2 şahıs, düzenlenen baskınla bağ evlerinde yakalandı. İ.S ve R.A sevk edildikleri Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Karaman JASAT 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title