Hırsızlık Sonrası Motosikletine Kavuşan Simitçi: 'Altın Bulmuş Gibi Hissediyorum'

Eskişehir'de simit satarak geçimini sağlayan rahatsızlığından dolayı yürüme güçlüğü çeken 'ekmek teknesi' dediği 53 yaşındaki adamın, çalınan motosikleti polis tarafından 3 gün içinde bulunarak teslim edildi. Oldukça sevinçli olan Murat Setikmen, "Aracın önemi; ekmek teknesi olması. Tüm emniyet mensuplarımıza çok teşekkür ederim, çok sevinçliyim altın bulmuş gibiyim" dedi.

Eskişehir'de yaşayan 53 yaşındaki Murat Setikmen, Guillan-Barre sendromundan kaynaklı bacaklarında problem olmasına rağmen motosiklet ile simit dağıtımı yaprak geçimini sağlıyor. İş yerinin Setikmen'e emanet ettiği 26 DU 785 plakalı motosiklet, geçtiğimiz günlerde Kurtuluş Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde çalındı. Çevredeki güvenlik kamerasını inceleyen Murat Setikmen, motosikleti iki yaşı küçük şahsın çaldığını gördü. 53 yaşındaki adam, polise şikayette bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Oto Hırsızlık ekiplerince olayla ilgili inceleme başlatıldı. Bahse konu motosiklet 2 içinde Emek Mahallesi Kardeşim Sokak üzerinde bulunarak, çalındıktan 3'üncü günün sabahında 53 yaşındaki Murat Setikmen'e teslim edildi. Yürümekte güçlük çeken Murat Setikmen, oldukça sevinçli olduğunu belirterek polis ekiplerine teşekkür edildi.

"Altın bulmuş gibiyim şu an"

Konuyla alakalı konuşan yaşındaki Murat Setikmen, "Üç aydır bendeydi, hastalanmadan önce bir ustam vermişti, emanet etti. O gün de simide geleceğim gün çalışmayınca park edip, kilitledim, evimin önünde sonra da fırına gittim. Öğlen geldiğimde motor yoktu. Komşumuza rica edip kameralarının çektiği görüntülerine baktık ki gündüz 11.30'da götürmüşler. Polise müracaatımızda bulunduk. Sonra çok hızlı bir şekilde görüntülerle birlikte olaya müdahale edildi. Sevinçli haberi aldım, bugün ile birlikte üçüncü gün de motorum bulunmuş oluyor. Aracın önemi emanet olması ve ekmek teknesi olması. Asayiş Şube Oto Hırsızlık ekiplerine ve tüm emniyet mensuplarımıza çok teşekkür ederim. Allah hepsinden razı olsun, çok sevinçliyim. Altın bulmuş gibiyim şu an. Benim Guillan-Barre sendromu diye bir hastalığa yakalandım, altıncı senem bu sene. Ortopedik engelli kaldım, ayaklarımda sorun var. Tedavilerim hala devam ediyor. O arada ekmek parasına git-gel yapmaya devam ediyoruz" dedi.