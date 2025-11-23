Haberler

Hırsızlık Sonrası Motosikletine Kavuşan Simitçi: 'Altın Bulmuş Gibi Hissediyorum'

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'de simit satarak geçimini sağlayan 53 yaşındaki Murat Setikmen'in çalınan motosikleti, polis tarafından 3 gün içinde bulundu. Guillan-Barre sendromu nedeniyle yürüme güçlüğü çeken Setikmen, motosikletinin kendisi için ne kadar önemli olduğunu belirtti.

Eskişehir'de simit satarak geçimini sağlayan rahatsızlığından dolayı yürüme güçlüğü çeken 'ekmek teknesi' dediği 53 yaşındaki adamın, çalınan motosikleti polis tarafından 3 gün içinde bulunarak teslim edildi. Oldukça sevinçli olan Murat Setikmen, "Aracın önemi; ekmek teknesi olması. Tüm emniyet mensuplarımıza çok teşekkür ederim, çok sevinçliyim altın bulmuş gibiyim" dedi.

Eskişehir'de yaşayan 53 yaşındaki Murat Setikmen, Guillan-Barre sendromundan kaynaklı bacaklarında problem olmasına rağmen motosiklet ile simit dağıtımı yaprak geçimini sağlıyor. İş yerinin Setikmen'e emanet ettiği 26 DU 785 plakalı motosiklet, geçtiğimiz günlerde Kurtuluş Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde çalındı. Çevredeki güvenlik kamerasını inceleyen Murat Setikmen, motosikleti iki yaşı küçük şahsın çaldığını gördü. 53 yaşındaki adam, polise şikayette bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Oto Hırsızlık ekiplerince olayla ilgili inceleme başlatıldı. Bahse konu motosiklet 2 içinde Emek Mahallesi Kardeşim Sokak üzerinde bulunarak, çalındıktan 3'üncü günün sabahında 53 yaşındaki Murat Setikmen'e teslim edildi. Yürümekte güçlük çeken Murat Setikmen, oldukça sevinçli olduğunu belirterek polis ekiplerine teşekkür edildi.

"Altın bulmuş gibiyim şu an"

Konuyla alakalı konuşan yaşındaki Murat Setikmen, "Üç aydır bendeydi, hastalanmadan önce bir ustam vermişti, emanet etti. O gün de simide geleceğim gün çalışmayınca park edip, kilitledim, evimin önünde sonra da fırına gittim. Öğlen geldiğimde motor yoktu. Komşumuza rica edip kameralarının çektiği görüntülerine baktık ki gündüz 11.30'da götürmüşler. Polise müracaatımızda bulunduk. Sonra çok hızlı bir şekilde görüntülerle birlikte olaya müdahale edildi. Sevinçli haberi aldım, bugün ile birlikte üçüncü gün de motorum bulunmuş oluyor. Aracın önemi emanet olması ve ekmek teknesi olması. Asayiş Şube Oto Hırsızlık ekiplerine ve tüm emniyet mensuplarımıza çok teşekkür ederim. Allah hepsinden razı olsun, çok sevinçliyim. Altın bulmuş gibiyim şu an. Benim Guillan-Barre sendromu diye bir hastalığa yakalandım, altıncı senem bu sene. Ortopedik engelli kaldım, ayaklarımda sorun var. Tedavilerim hala devam ediyor. O arada ekmek parasına git-gel yapmaya devam ediyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
ABD Meksika sınırındaki plajı kapattı, iki ülke arasında kriz patlak verdi

ABD "yanlışlıkla" ülkeyi işgal etti! Pentagon'dan şaşırtan açıklama
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Baba Vanga'nın 2026 kehanetleri ortaya çıktı! Her biri tüyler ürpertici

Baba Vanga'nın 2026 kehanetleri ortaya çıktı! Her biri tüyler ürpertir
G20 Liderler Zirvesi'ne Bakan Şimşek'in uyarısı damga vurdu

Zirveye damga vuran an: Erdoğan konuşurken gelip uyardı
Motosiklet kaskının içinden çıkan şey inanılmaz

Motosiklet kaskının içinden çıkan şey inanılmaz
Kolombiya Devlet Başkanı'nın kredi kartı ekstreleri ülkeyi karıştırdı

Devlet Başkanı'nın ekstresi ülkeyi karıştırdı, striptiz kulübü de var!
Baba Vanga'nın 2026 kehanetleri ortaya çıktı! Her biri tüyler ürpertici

Baba Vanga'nın 2026 kehanetleri ortaya çıktı! Her biri tüyler ürpertir
Yastık altı altın dönemini bitirecek model Türkiye'ye geliyor

Yastık altı altın dönemini bitirecek model Türkiye'ye geliyor
Saçsız adam isyan etti! Berbere ödediği ücret öyle böyle değil

Saçsız adam isyan etti! Berbere ödediği ücret öyle böyle değil
TikTok'ta büyük kepazelik: Türk kullanıcı partneriyle ilişkiye girip o anları da canlı yayınladı

Türk kullanıcı partneriyle ilişkiye girip o anları da canlı yayınladı
Apartmanda doğal gaz patlaması! Ev kısa sürede küle döndü

Gece yarısı korkutan patlama! Daire kısa sürede küle döndü
Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i adeta gol oldu yağdı

Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i gol oldu yağdı
Balıkesir yine sallandı! Gece yarısı korkutan deprem

Gece yarısı korkutan deprem
DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur

DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur
Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu! CHP yönetimine çok sert Terörsüz Türkiye süreci eleştirisi

CHP'de kavga büyüdü! Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.