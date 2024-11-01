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Hırsızlık Şebekesi 24 Saat İçinde Çözüldü: 100 Bin Lira Çalındı

Hırsızlık Şebekesi 24 Saat İçinde Çözüldü: 100 Bin Lira Çalındı
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Kastamonu'dan Bolu'ya hırsızlık amacıyla gelen iki zanlı, bir evden 100 bin lira çalarken 24 saat içinde yakalandı. Çalınan paranın bir kısmı ele geçirilirken, zanlılar tutuklandı.

Kastamonu'dan Bolu'ya hırsızlık için gelen ve bir evden 100 bin lira çalan zanlı, suç ortağıyla birlikte 24 saat içinde yakalandı. Çalınan 100 bin liranın bir kısmı ele geçirilirken, 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, 26 Ekim'de Mengen'de bulunan bir evden 100 bin lira çalındı. Parasının kaybolduğunu fark eden vatandaş, durumu polis ekiplerine bildirdi. Ekipler bölgede geniş çaplı araştırma başlattı. Yapılan incelemelerde, İ.B. isimli şahsın Kastamonu'dan Bolu'ya gelerek hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlendi. Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İ.B'ye Mengen'de yardım ettiği tespit edilen E.Ö.'nün de peşine düştü. İhbarın üzerinden 24 saat geçmeden İ.B. Kastamonu'da, E.Ö. ise Mengen'de yakalandı. Şahısların çaldığı 100 bin liranın bir kısmı ele geçirildi. Gözaltına alınan iki zanlı, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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