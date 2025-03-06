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Hırsızlık Olayında Çalınan Motosikletler Jandarma Tarafından Bulundu

Hırsızlık Olayında Çalınan Motosikletler Jandarma Tarafından Bulundu
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Manisa'nın Salihli ilçesinde çalınan iki motosiklet, jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucu bulundu ve sahiplerine teslim edildi. Şüphelilerin gözaltına alındığı bildirildi.

Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Hacıbektaşlı ve Durasıllı mahallelerinde hırsızlar tarafından çalınan 2 motosiklet, jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda bulunarak sahiplerine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Hacıbektaşlı Mahallesi'nde Kaan Efe'ye(21) ait 45 SB 2614 plakalı motosiklet ve Durasıllı Mahallesi'ndeki İsmail Tuncer'e(64) ait 45 LT 420 plakalı motosiklet, farklı günlerde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındı. Motosiklet sahipleri Efe ve Tuncer, Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Salihli İlçe Jandarma Komutanlığına giderek, motosikletlerini çalan şüphelilerden şikayetçi oldu.

Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, çalınan 2 motosikleti titiz çalışması sonucu bulup, sahiplerine teslim etti. Motosiklet sahipleri, jandarmaya teşekkür etti.

Öte yandan motosikletleri çalan 2 şüphelinin gözaltına alındığı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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