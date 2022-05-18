Hırsızlık mallarını uyuşturucu ile takas eden zehir taciri tutuklandı - Haberler

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Hırsızlık mallarını uyuşturucu ile takas eden zehir taciri tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Hırsızlık mallarını uyuşturucu ile takas eden zehir taciri tutuklandı

Yalova'nın Armutlu ilçesinde düzenlenen operasyonda hırsızlık mallarını uyuşturucu maddelerle takas eden zehir taciri çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yalova'nın Armutlu ilçesinde düzenlenen operasyonda hırsızlık mallarını uyuşturucu maddelerle takas eden zehir taciri çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde Yalova İl Jandarma Alay Komutanlığı ve Armutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen T.B'yi takibe aldı. 3 aylık teknik takip sonucu çok sayıda uyuşturucu madde ticaretine karıştığı tespit edilen şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Operasyonda kavanoz içine konuş esrar maddesi de ele geçirildi.

Jandarma tarafından farklı dönemlerde gözaltına alınan ve uyuşturucudan işlem yapılan T.B'nin, hırsızlık mallarını alıp uyuşturucu ile takas ettiği ve çok sayıda bağlantısı olduğu da ortaya çıktı. Gemlik Adliyesinde hakim karşısına çıkarılan T.B. tutuklanarak Bursa Kapalı Cezaevine gönderildi. - YALOVA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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