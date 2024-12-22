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Hırsızlık İhbarında Eski Bacanak Şoku

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Bursa'da hırsızlık ihbarında bulunan adam, parasını ve telefonunu çalan kişinin eski bacanağı olduğunu öğrenince büyük bir şok yaşadı. Olay, güvenlik kameralarına yansıdı ve şüpheli tutuklandı.

Hırsızlık ihbarında bulunduğu kişi eski bacanağı çıktı

Parasını ve telefonunu çalan kişiyi ihbar etti, polisin yakaladığı şüpheli bacanak çıktı

BURSA - Bursa'da bir miktar parası ve telefonu çalınan adam polise başvurdu. Harekete geçen ekipler şüpheliyi yakaladı. İfadesi alınmak üzere emniyete giden mağdur adam, parasını çalan kişinin eski bacanağını olduğunu öğrenince başından kaynar sular döküldü.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi, Gülbahçe Mahallesi'ndeki iş yerinde eski bacanağını ziyarete giden, Erkan K., bacanağı Nihat T.'nin yerinde olmadığını fark edince masanın üstünden aracın anahtarını aldı. Arabaya yönelen şüpheli, otomobildeki telefon ve 24 bin lira para çalıp hiçbir şey olmamış gibi anahtarı masayı bırakıp, kayıplara karıştı. Aracına binen mağdur adam parasının ve telefonun yerinde olmadığını görünce ihbarda bulundu. Şüpheliyi yakalamak için harekete geçen Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaptığı çalışmada Erkan K.'yi yakaladı. İfadeleri alınmak üzere emniyete götürülen kişinin eski bacağını olduğunu anlayan mağdur kişi, şok üzerine şok yaşadı.

Şüpheli bacanak ise sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Hırsızlık anı ise kameraya güvenlik kameralarına yansıdı.

Hırsızlık İhbarında Eski Bacanak Şoku
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET BURAK ÖZTÜRK - 3.Sayfa
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