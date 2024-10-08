Üye Girişi
Haberler

Hırsızlık İçin Plan Yapan İki Kuzen Tuttuklandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da cezaevinden yeni çıkan iki kuzen, hırsızlık yapmak için motosiklet alıp 10 gün içinde 450 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldı. Yakalanan kuzenler, adliyeye sevk edilip tekrar tutuklandı.

Bursa'da 10 yıl önce hırsızlık suçundan cezaevine giren ve 2 hafta önce tahliye olan iki kuzen, cezaevindeyken hırsızlık için plan yaptı. Çıktıklarında ilk işleri hırsızlık yapmak için motosiklet satın alan iki kuzen, 10 günde farklı evlerden 450 bin lira soydu. Görüntüler üzerine saatlerce kamera görüntülerini izleyen polis, çok geçmeden hırsız kuzenleri yaptıkları operasyonla yakaladı.

Bursa'da karıştığı hırsızlık suçundan cezaevine giren Kenan E.(30) ile Yunus Emre E. (31), 10 yıl boyunca cezaevinde kaldılar. 2 kuzen yakın zamanda cezaevinden çıkar çıkmaz ilk iş olarak bir bayiden sıfır motosiklet satın aldı. Şüpheliler hırsızlık yapmak için satın aldıkları motosikletle cadde cadde, sokak sokak gezerek güvenlik kamerasının olmadığı ev ve işyerlerini gözetirken, yakıt almayı da ihmal etmedi. Şüpheliler yaklaşık 10 günde ev ve işyerlerine girerek 450 bin lira değerinde ziynet eşya çaldılar. İhbar üzerine harekete geçen Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri 2 kuzen için soruşturma başlattı. Saatlerce güvenlik kamerası izleyen ekipler, şüphelilerin cezaevinde 10 yıl yatan Kenan E. ve Yunus Emre E. olduğunu tespit etti. Teknik ve fiziki takibin ardından yapılan operasyonda çalınan eşyalarla birlikte evlerinde yakalanan iki kuzen, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tekrar tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet Hırsızlık Politika Güvenlik 3-sayfa Cezaevi bursa Suç

İsrail, Hizbullah Karargah Başkanı Süheyl Hüseyni'yi öldürdü

İsrail, Nasrallah'ın ardından Hizbullah için kritik olan bir ismi daha öldürdü

 İsrail'in bomba yağdırdığı Lübnan'daki Türk vatandaşlarının tahliyesi yarın başlıyor

Türkiye, İsrail'in bomba yağdırdığı ülke için harekete geçti

 2 genç kızı katleden cani Semih Çelik'in annesi günler sonra ilk kez konuştu

2 genç kızı katleden caninin annesi ilk kez konuştu
Surları kana bulayan cani ilk cinayetin ardından polisi arayıp kendini ihbar etmiş

Surları kana bulayan caniyle ilgili günler sonra ortaya çıkan çarpıcı detay
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? Dün akşam MasterChef Mavi Takım kaptanı kim oldu? Ecrin Su Çoban kimdir? Ecrin Su Çoban kaç yaşında, nereli? INSTAGRAM NEDEN AÇILMIYOR, SORUN NEDİR? 8 Ekim 2024 Instagram'a ne oldu, niye girilmiyor? Instagram'a erişim engeli mi getirildi? Instagram Türkiye'de kapatıldı mı? INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ? Instagram'a neden girilmiyor? 8 Ekim son gelişmeler... 8 Ekim Bolu hava durumu | Bolu'da hava nasıl olacak? Bolu günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! ATV CANLI İZLE 8 Ekim | Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm ne oldu? ATV frekans bilgileri ve canlı yayın… SON DAKİKA: Rojin Kabaiş bulundu mu? Rojin nerede, ne zaman kayboldu? 8 Ekim son gelişmeler... 8 Ekim Diyarbakır hava durumu | Diyarbakır'da hava nasıl olacak? Diyarbakır günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! MÜGE ANLI CANLI YAYIN 8 EKİM | Müge Anlı'da dolandırılan İbrahim ile Esma olayı nedir? Müge Anlı'da son bölüm neler oldu? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 8 Ekim Salı günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.