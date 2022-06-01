Hırsızlık için hurdalığa giren Jandarma çalınan trafik yol tabelalarını buldu - Haberler

Düzce'de trafo merkezinden çalınan kabloların peşine düşen jandarma ekipleri, girdikleri hurdalıkta daha önce çalınan trafik yol tabelaları ile uyuşturucu madde yakaladı. Hırsızlık olayını gerçekleştiren şahıs gözaltına alındı.

Düzce'nin Konuralp bölgesinde bulunan bir köyde elektrikler kesildi. Alınan ihbar üzerine trafo merkezine giden görevliler trafo merkezindeki kabloların kesilerek çalındığını gördüler. Durumu vakit kaybetmeden jandarma ekipleri haber verildi. Jandarma tarafından yapılan detaylı çalışma sonrası hırsızlık olayını gerçekleştiren kişinin S.N. olduğu tespit edildi. Şahsın bulunduğu hurdalığa baskın yapan ekipler yaptıkları aramada çalınan kablolar ile birlikte 1 adet tabanca, 5 adet tabanca mermisi, 3 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 gram metamfetamin maddesi, 5 adet trafik yön bilgilendirme levhası, 5 adet alüminyum tabela profili ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak adli soruşturma sürüyor. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa