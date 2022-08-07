Hırsızlık için girdikleri iş yerinde suçüstü yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı - Haberler

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Hırsızlık için girdikleri iş yerinde suçüstü yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı

Hırsızlık için girdikleri iş yerinde suçüstü yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı

Elazığ'da hırsızlık için bir iş yerine giren ve polis ekipleri tarafından suçüstü yapılarak gözaltına alınan 2 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.

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Elazığ'da hırsızlık için bir iş yerine giren ve polis ekipleri tarafından suçüstü yapılarak gözaltına alınan 2 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saat 04: 00 sıralarında meydana gelen işyerinden hırsızlık olayı ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yaptı. Yapılan çalışmada, olayın şüphelisi olduğu tespit edilen E.Ş. (22) ve S.B. (37) bakır kabloları toplamış vaziyette, çaldıkları 2 adet tespih ve 1 adet siyah kordonlu kol saati ile suçüstü yapılarak gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler, bugün adliyeye sevk edildi.

Öte yandan şüphelilerin üzerinden çıkan 2 adet tespih ve 1 adet saatin ekipler tarafından sahibine teslim edildiği bildirildi. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Elazığ 3. Sayfa Haberler

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